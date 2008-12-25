Воинкова (Воробьева) Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1923
Дата смерти25.12.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923
Отец: Воробьев Илья Андронович
Мать: Воробьева Мария
Рождение ребёнка
17.11.1945
Сын: Воинков Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич
Панкова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1946
Дочь: Труфанова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.10.1948
Сын: Воинков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.09.1950
Сын: Воинков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.08.1952
Сын: Воинков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.02.1958
Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2008