Воинкова (Воробьева) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воробьева) Александра Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1923

Дата смерти

25.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1923

Отец: Воробьев Илья Андронович

Мать: Воробьева Мария

Рождение ребёнка
17.11.1945

Сын: Воинков Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич

Панкова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1946

Дочь: Труфанова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.10.1948

Сын: Воинков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.09.1950

Сын: Воинков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.08.1952

Сын: Воинков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.02.1958

Сын: Воинков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Воинков Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Михаил Афанасьевич

Смерть
25.12.2008
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