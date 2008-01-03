Воинкова (Кузеванова) Галина Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1947
Дата смерти03.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1947
Отец: Моденов Серафим
Бракосочетание
?.01.1968
Рождение ребёнка
11.10.1968
Сын: Воинков Михаил Витальевич
Отец ребёнка: Воинков Виталий Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1971
Сын: Воинков Александр Витальевич
Отец ребёнка: Воинков Виталий Михайлович
Смерть
03.01.2008