Воинкова (Кузеванова) Галина Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Кузеванова) Галина Серафимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1947

Дата смерти

03.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1947

Отец: Моденов Серафим

Мать: Кузеванова Агриппина Афанасьевна

Бракосочетание
?.01.1968

Муж: Воинков Виталий Михайлович

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1968

Сын: Воинков Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Воинков Виталий Михайлович

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1971

Сын: Воинков Александр Витальевич

Отец ребёнка: Воинков Виталий Михайлович

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
03.01.2008
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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