Кузеванова (Велижанина) Агриппина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1918
Дата смерти17.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1918
Рождение ребёнка
21.03.1942
Сын: Моденов Геннадий Серафимович
Отец ребёнка: Моденов Серафим
Рождение ребёнка
10.02.1946
Дочь: Волкова Мария Серафимовна
Отец ребёнка: Моденов Серафим
Рождение ребёнка
11.04.1947
Дочь: Воинкова Галина Серафимовна
Отец ребёнка: Моденов Серафим
Рождение ребёнка
18.05.1949
Дочь: Белова Нина Серафимовна
Отец ребёнка: Моденов Серафим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моденов Серафим
Смерть
17.12.2006