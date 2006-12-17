Кузеванова (Велижанина) Агриппина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова (Велижанина) Агриппина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1918

Дата смерти

17.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1918

Отец: Велижанин Афанасий Яковлевич

Мать: Велижанина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.03.1942

Сын: Моденов Геннадий Серафимович

Отец ребёнка: Моденов Серафим

Рождение ребёнка
10.02.1946

Дочь: Волкова Мария Серафимовна

Отец ребёнка: Моденов Серафим

Рождение ребёнка
11.04.1947

Дочь: Воинкова Галина Серафимовна

Отец ребёнка: Моденов Серафим

Рождение ребёнка
18.05.1949

Дочь: Белова Нина Серафимовна

Отец ребёнка: Моденов Серафим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моденов Серафим

Смерть
17.12.2006
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