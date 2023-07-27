Велижанина (Анкудинова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Анкудинов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1918
Дочь: Кузеванова Агриппина Афанасьевна
Отец ребёнка: Велижанин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Велижанин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Велижанин Афанасий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно