Велижанина (Анкудинова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велижанина (Анкудинова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Анкудинов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1918

Дочь: Кузеванова Агриппина Афанасьевна

Отец ребёнка: Велижанин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Велижанин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Велижанин Афанасий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велижанин Афанасий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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