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(Велижанина) Валентина Афанасьевна
(Велижанина) Валентина Афанасьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Велижанин Афанасий Яковлевич
Около 1898 г.р.
Мать
Велижанина (Анкудинова) Евдокия Григорьевна
Около 1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Велижанин Афанасий Яковлевич
Мать:
Велижанина Евдокия Григорьевна
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