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(Велижанина) Валентина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Велижанин Афанасий Яковлевич

Мать: Велижанина Евдокия Григорьевна