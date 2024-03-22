Воинков Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинков Александр Витальевич

Воинков Александр Витальевич

avatar

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1971

Отец: Воинков Виталий Михайлович

Мать: Воинкова Галина Серафимовна

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.2000

Сын: Воинков СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Воинкова ?

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
роддом ГКБ №14. Время 5час. 54мин. Вес 3250г. Рост 51см.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александровна

Мать ребёнка: Воинкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова ?

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close