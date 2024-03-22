Воинков Александр Витальевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1971
Рождение ребёнка
14.07.2000
Сын: Воинков СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Воинкова ?
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
роддом ГКБ №14. Время 5час. 54мин. Вес 3250г. Рост 51см.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александровна
Мать ребёнка: Воинкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова ?
Место жительства
Неизвестно