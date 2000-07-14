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ВОИНКОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

14.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2000

Отец: Воинков Александр Витальевич

Мать: Воинкова ?

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
роддом ГКБ №14. Время 5час. 54мин. Вес 3250г. Рост 51см.
Образование
01.09.2007
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
первый учитель: Долгушина Анна Ивановна | ул.Мальгина, 27
Образование
29.06.2018
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
ЕГЭ: математика профиль, математика база, русский язык, физика. Всего 147 баллов | ул.Мальгина, 27
Образование
04.08.2018
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Институт лесопромышленного бизнеса и дорожного строительства. Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств
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