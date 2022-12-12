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Камаев Яким Маркович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1727 ст.

Дата смерти

Около 1806 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727 ст.

Отец: Камаев Марк

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Камаев Фома Якимович

Мать ребёнка: Камаева Елена Михайловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камаева Елена Михайловна

Смерть
Около 1806 ст.
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
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