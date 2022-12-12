Камаев Яким Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727 ст.
Дата смертиОколо 1806 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1727 ст.
Отец: Камаев Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Камаев Фома Якимович
Мать ребёнка: Камаева Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камаева Елена Михайловна
Смерть
Около 1806 ст.
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд