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Камаев Фома Якимович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

29.11.1819 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: Камаев Яким Маркович

Мать: Камаева Елена Михайловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Фомин Егор Фомич

Мать ребёнка: Камаева Ирина Петровна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камаева Ирина Петровна

Смерть
29.11.1819 ст.
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
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