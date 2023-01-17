Камаев Фома Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смерти29.11.1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.
Отец: Камаев Яким Маркович
Мать: Камаева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Фомин Егор Фомич
Мать ребёнка: Камаева Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камаева Ирина Петровна
Смерть
29.11.1819 ст.
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд