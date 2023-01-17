Камаева Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева Елена Михайловна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1727 ст.

Дата смерти

После 1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Камаев Фома Якимович

Отец ребёнка: Камаев Яким Маркович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Яким Маркович

Смерть
После 1806
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
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