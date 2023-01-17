Камаева Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения1727 ст.
Дата смертиПосле 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Камаев Фома Якимович
Отец ребёнка: Камаев Яким Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камаев Яким Маркович
Смерть
После 1806
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд