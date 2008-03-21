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Ткаченко Варвара Ивановна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.12.1935

Дата смерти

21.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1956

Сын: Семионичев Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.1963

Сын: Ткаченко Владимир Пантелеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Пантелей Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Пантелей Иванович

Смерть
21.03.2008
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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