Ткаченко Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.12.1935
Дата смерти21.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1956
Сын: Семионичев Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1963
Сын: Ткаченко Владимир Пантелеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Пантелей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.2008