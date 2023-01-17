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Ткаченко Владимир Пантелеевич
Ткаченко Владимир Пантелеевич
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Место рождения
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
Дата рождения
03.01.1963
Пол
Мужской
Отец
Ткаченко Пантелей Иванович
1932 г.р.
Мать
Ткаченко Варвара Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1963
Отец:
Ткаченко Пантелей Иванович
Мать:
Ткаченко Варвара Ивановна
Оренбург
, город Оренбург, Оренбургская область
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