Ткаченко Владимир Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Владимир Пантелеевич

Ткаченко Владимир Пантелеевич

avatar

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

03.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1963

Отец: Ткаченко Пантелей Иванович

Мать: Ткаченко Варвара Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close