Глушань Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1962
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глушань Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1983
Сын: Глушань Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1984
Дочь: Болдуин (Глушань) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Глушань (Юртаева) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1986
Дочь: Глушань Татьяна
Мать ребёнка: Глушань (Юртаева) Ирина Петровна
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.04.1986
Сын: Глушань Василий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана