Глушань Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушань Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1962

Отец: Глушань Николай Митрофанович

Мать: Христорадова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глушань Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1983

Сын: Глушань Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1984

Дочь: Болдуин (Глушань) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Глушань (Юртаева) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1986

Дочь: Глушань Татьяна

Мать ребёнка: Глушань (Юртаева) Ирина Петровна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.04.1986

Сын: Глушань Василий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

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