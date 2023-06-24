Глушань Василий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушань Василий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1986

Отец: Глушань Анатолий Николаевич

Мать: не указана

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