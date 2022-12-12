Касатухина (Воронина) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Около 07.07.1932
Дочь: Губина Глафира
Отец ребёнка: Касатухин Василий
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касатухин Василий
Смерть
Неизвестно