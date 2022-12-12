Касатухина (Воронина) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касатухина (Воронина) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Около 1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Воронин Федор Федорович

Мать: Воронина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Около 07.07.1932

Дочь: Губина Глафира

Отец ребёнка: Касатухин Василий

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касатухин Василий

Смерть
Неизвестно
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