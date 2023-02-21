Воронина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Воронин Серафим Федорович
Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович
Завражье
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Касатухина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ершова Августина
Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Воронин Александр Федорович
Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович
Смерть
Около 1944