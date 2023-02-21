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Воронина Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Воронин Серафим Федорович

Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович

Завражье
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Касатухина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Воронин Иван Федорович

Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ершова Августина

Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Воронин Александр Федорович

Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Воронин Федор Федорович

Смерть
Около 1944
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