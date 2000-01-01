Ершова (Воронина) Августина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Воронина) Августина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Воронин Федор Федорович

Мать: Воронина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Около 1980
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