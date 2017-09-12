Губина (Касатухина) Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Касатухина) Глафира

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Место рождения

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 07.07.1932

Дата смерти

12.09.2017

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.07.1932

Отец: Касатухин Василий

Мать: Касатухина Екатерина Федоровна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.07.1955

Муж: Губин Петр

сов хакасия
Рождение ребёнка
17.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губин Петр

Россия
Рождение ребёнка
17.03.1967

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Губин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Андрей

Отец ребёнка: Губин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Губин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Владимир

Смерть
12.09.2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Шинное кладбище
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