Губина (Касатухина) Глафира
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.07.1932
Дата смерти12.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.07.1932
Отец: Касатухин Василий
Бракосочетание
30.07.1955
Муж: Губин Петр
сов хакасия
Рождение ребёнка
17.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губин Петр
Россия
Рождение ребёнка
17.03.1967
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Губин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Андрей
Отец ребёнка: Губин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Губин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Владимир
Смерть
12.09.2017
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Шинное кладбище