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Хлыстунов Федор

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Место рождения

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Алферова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Хлыстунова Мария

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыстунов Евдаким Федорович

Мать ребёнка: Хлыстунова Мария

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыстунов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Хлыстунова Мария

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыстунов Кирсан Федорович

Мать ребёнка: Хлыстунова Мария

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлыстунова Мария

Смерть
1924
Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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