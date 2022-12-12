Хлыстунов Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Алферова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Хлыстунова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлыстунов Евдаким Федорович
Мать ребёнка: Хлыстунова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлыстунов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Хлыстунова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлыстунов Кирсан Федорович
Мать ребёнка: Хлыстунова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлыстунова Мария
Смерть
1924