Хлыстунова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Алферова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Хлыстунов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлыстунов Евдаким Федорович
Отец ребёнка: Хлыстунов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлыстунов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Хлыстунов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлыстунов Кирсан Федорович
Отец ребёнка: Хлыстунов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлыстунов Федор
Смерть
1933