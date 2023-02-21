Хлыстунова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлыстунова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Алферова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Хлыстунов Федор

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыстунов Евдаким Федорович

Отец ребёнка: Хлыстунов Федор

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыстунов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Хлыстунов Федор

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлыстунов Кирсан Федорович

Отец ребёнка: Хлыстунов Федор

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлыстунов Федор

Смерть
1933
Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край