Афонина (Крохта) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1957
Отец: Крохта Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.02.1982
Сын: Афонин Александр Александрович
Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович
УССР Донецкая область, город Украинск
Рождение ребёнка
21.04.1983
Сын: Афонин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно