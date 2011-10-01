Афонина (Крохта) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Крохта) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1957

Отец: Крохта Иван Павлович

Мать: Крохта Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1982

Сын: Афонин Александр Александрович

Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович

УССР Донецкая область, город Украинск
Рождение ребёнка
21.04.1983

Сын: Афонин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Афонин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Александр Иванович

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