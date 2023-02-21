Афонин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1958
Отец: Афонин Иван Ефимович
Мать: Афонина Роза Карлова
Рождение ребёнка
04.02.1982
Сын: Афонин Александр Александрович
Мать ребёнка: Афонина Людмила Ивановна
УССР Донецкая область, город Украинск
Рождение ребёнка
21.04.1983
Сын: Афонин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Афонина Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Людмила Ивановна