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Афонин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1958

Отец: Афонин Иван Ефимович

Мать: Афонина Роза Карлова

Рождение ребёнка
04.02.1982

Сын: Афонин Александр Александрович

Мать ребёнка: Афонина Людмила Ивановна

УССР Донецкая область, город Украинск
Рождение ребёнка
21.04.1983

Сын: Афонин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Афонина Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Людмила Ивановна

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