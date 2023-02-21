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Афонин Александр Александрович

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Место рождения

УССР Донецкая область, город Украинск

Дата рождения

04.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1982

Отец: Афонин Александр Иванович

Мать: Афонина Людмила Ивановна

УССР Донецкая область, город Украинск
Рождение ребёнка
04.11.2004

Дочь: Афонина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Жукова Яна

Рождение ребёнка
31.12.2012

Сын: Афонин Максим Александрович

Мать ребёнка: Афонина Татьяна

Россия, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Яна

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