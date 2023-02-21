Афонин Александр Александрович
Место рожденияУССР Донецкая область, город Украинск
Дата рождения04.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1982
УССР Донецкая область, город Украинск
Рождение ребёнка
04.11.2004
Дочь: Афонина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Жукова Яна
Рождение ребёнка
31.12.2012
Сын: Афонин Максим Александрович
Мать ребёнка: Афонина Татьяна
Россия, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Яна