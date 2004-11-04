Афонина Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.2004

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.2004

Отец: Афонин Александр Александрович

Мать: Жукова Яна

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