Крохта (Романова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти?.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: Романов Василий
Мать: Романова Анна
Рождение ребёнка
22.03.1953
Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович
Рождение ребёнка
27.09.1955
Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.07.1957
Дочь: Афонина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.03.1959
Дочь: Воробьёва Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1964
Дочь: Чичканова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крохта Иван Павлович
Смерть
?.01.2020