Крохта (Романова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохта (Романова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

?.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: Романов Василий

Мать: Романова Анна

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.03.1953

Сын: Крохта Василий Иванович

Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович

Рождение ребёнка
27.09.1955

Сын: Крохта Виктор Иванович

Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.1957

Дочь: Афонина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович

Рождение ребёнка
22.03.1959

Дочь: Воробьёва Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1964

Дочь: Чичканова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Крохта Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крохта Иван Павлович

Смерть
?.01.2020
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