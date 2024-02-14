Вагапов Сагидулла Рахматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Сагидулла Рахматуллович

Место рождения

д.Кугарчи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагапов Рахматулла Собханколович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халитова (Вагапова) Шамсикямар Сагидулловна

Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагапова Сахипкамал

Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Вагапов Сулейман Сагидуллович

Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вагапов Сабирьян Сагидуллович

Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал

Рождение ребёнка
1912

Сын: Вагапов Сагитьян Сагидуллович

Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал

Рождение ребёнка
1920

Сын: Вагапов Минниахмет Сагидуллович

Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вагапов Муллахмат Сагидуллович

Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал

Рождение ребёнка
1929

Сын: Вагапов Хажиахмет Сагидуллович

Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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