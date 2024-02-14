Вагапов Сагидулла Рахматуллович
Место рожденияд.Кугарчи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вагапов Рахматулла Собханколович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халитова (Вагапова) Шамсикямар Сагидулловна
Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагапова Сахипкамал
Рождение ребёнка
До 1904
Сын: Вагапов Сулейман Сагидуллович
Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вагапов Сабирьян Сагидуллович
Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал
Рождение ребёнка
1912
Сын: Вагапов Сагитьян Сагидуллович
Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна
Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал
Рождение ребёнка
1920
Сын: Вагапов Минниахмет Сагидуллович
Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал
Рождение ребёнка
1923
Сын: Вагапов Муллахмат Сагидуллович
Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал
Рождение ребёнка
1929
Сын: Вагапов Хажиахмет Сагидуллович
Мать ребёнка: Вагапова Сахипкамал
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно