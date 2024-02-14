Вагапов Сабирьян Сагидуллович
Место рожденияд.Кугарчи
Дата рождения1905
Дата смерти1943
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Вагапов Сабирзян Сагитович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: БАССР, Куюргазинский р-н, д. Куюрги Дата и место призыва: Куюргазинский РВК, Башкирская АССР, Кую... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1924
Сын: Вагапов Мубаряк Сабирьянович
Мать ребёнка: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна
Рождение ребёнка
?.06.1927
Сын: Вагапов Амирьян Сабирьянович
Мать ребёнка: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Вагапов Файруз Сабирьянович
Мать ребёнка: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна
Рождение ребёнка
01.09.1935
Дочь: (Вагапова) Фатима Сабирьяновна
Мать ребёнка: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна
Рождение ребёнка
01.09.1935
Дочь: Давлетшина (Вагапова) Марьям Сабирьяновна
Мать ребёнка: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна
Рождение ребёнка
?.06.1938
Сын: Вагапов Самархан Сабирьянович
Мать ребёнка: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна
Рождение ребёнка
02.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова (Валитова) Магафура Ахуньяновна
Смерть
1943
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно