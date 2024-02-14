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Вагапов Муллахмат Сагидуллович

Место рождения

д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1923

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Вагапов Сагидулла Рахматуллович

Мать: Вагапова Сахипкамал

Военная служба
Неизвестно
Вагапов Муллахсат Сагидуллович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1925 Дата и место призыва __.__.1941 Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н ... Показать все
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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