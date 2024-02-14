Вагапов Муллахмат Сагидуллович
Место рожденияд. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1923
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Военная служба
Неизвестно
Вагапов Муллахсат Сагидуллович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1925 Дата и место призыва __.__.1941 Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н ... Показать все
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно