Вагапов Сагитьян Сагидуллович
Место рожденияд.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагапов Хасан Сагитьянович
Мать ребёнка: Вагапова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагапова ?
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29831981/
Военная награда
Неизвестно
Вагапов Сагит Сагидулович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1912 Место призыва Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н Дата поступления на слу... Показать все
Рождение ребёнка
1937
Сын: Вагапов Самат Сагитьянович
Мать ребёнка: Вагапова ?
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Вагапова) Фахерниса Сагитьяновна
Мать ребёнка: Вагапова ?
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Вагапова) Райса Сагитьяновна
Мать ребёнка: Вагапова ?
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова ?
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно