Вагапов Сагитьян Сагидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Сагитьян Сагидуллович

Место рождения

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Вагапов Сагидулла Рахматуллович

Мать: Вагапова Сахипкамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагапов Хасан Сагитьянович

Мать ребёнка: Вагапова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагапова ?

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29831981/
Военная награда
Неизвестно
Вагапов Сагит Сагидулович рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1912 Место призыва Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н Дата поступления на слу... Показать все
Рождение ребёнка
1937

Сын: Вагапов Самат Сагитьянович

Мать ребёнка: Вагапова ?

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Вагапова) Фахерниса Сагитьяновна

Мать ребёнка: Вагапова ?

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Вагапова) Райса Сагитьяновна

Мать ребёнка: Вагапова ?

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова ?

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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