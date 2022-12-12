Прилепкина (Каптырева) Клавдия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1991
Бракосочетание
20.07.2012
Рождение ребёнка
07.11.2012
Сын: Прилепкин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Прилепкин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
25.10.2015
Сын: Прилепкин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Прилепкин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
06.04.2022
Сын: Прилепкин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Прилепкин Степан Алексеевич
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край