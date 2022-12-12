Прилепкина (Каптырева) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепкина (Каптырева) Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1991

Отец: Каптырев Сергей Семёнович

Мать: Дятлова Светлана Александровна

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.07.2012

Муж: Прилепкин Степан Алексеевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.2012

Сын: Прилепкин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Прилепкин Степан Алексеевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.2015

Сын: Прилепкин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Прилепкин Степан Алексеевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.04.2022

Сын: Прилепкин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Прилепкин Степан Алексеевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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