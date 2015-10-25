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Прилепкин Сергей Степанович
Прилепкин Сергей Степанович
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
25.10.2015
Пол
Мужской
Отец
Прилепкин Степан Алексеевич
1986 г.р.
Мать
Прилепкина (Каптырева) Клавдия Сергеевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2015
Отец:
Прилепкин Степан Алексеевич
Мать:
Прилепкина Клавдия Сергеевна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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