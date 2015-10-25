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Прилепкин Сергей Степанович

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

25.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2015

Отец: Прилепкин Степан Алексеевич

Мать: Прилепкина Клавдия Сергеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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