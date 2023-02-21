Прилепкин Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1986
Бракосочетание
20.07.2012
Рождение ребёнка
07.11.2012
Сын: Прилепкин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Прилепкина Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
25.10.2015
Сын: Прилепкин Сергей Степанович
Мать ребёнка: Прилепкина Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
06.04.2022
Сын: Прилепкин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Прилепкина Клавдия Сергеевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край