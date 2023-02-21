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Прилепкин Степан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1986

Отец: Прилепкин Алексей Степанович

Мать: Прилепкина Ольга Михайловна

Бракосочетание
20.07.2012

Жена: Прилепкина Клавдия Сергеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.2012

Сын: Прилепкин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Прилепкина Клавдия Сергеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.10.2015

Сын: Прилепкин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Прилепкина Клавдия Сергеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.04.2022

Сын: Прилепкин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Прилепкина Клавдия Сергеевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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