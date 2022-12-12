Дятлова Светлана Александровна
Место рождения
Дата рождения05.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1958
Бракосочетание
05.10.1980
Рождение ребёнка
26.05.1981
Дочь: Ефимова Оксана Сулеймановна
Отец ребёнка: Ибрагимов Сулейман Ибрагимович
Рождение ребёнка
06.05.1990
Отец ребёнка: Каптырев Сергей Семёнович
Бракосочетание
20.05.1990
Рождение ребёнка
26.07.1991
Дочь: Прилепкина Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Каптырев Сергей Семёнович