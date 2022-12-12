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Дятлова Светлана Александровна

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Место рождения

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

05.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1958

Отец: Дятлов Александр Антонович

Мать: Дятлова Елизавета Фёдоровна

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
05.10.1980

Муж: Ибрагимов Сулейман Ибрагимович

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1981

Дочь: Ефимова Оксана Сулеймановна

Отец ребёнка: Ибрагимов Сулейман Ибрагимович

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.05.1990

Сын: Каптырев Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Каптырев Сергей Семёнович

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.05.1990

Муж: Каптырев Сергей Семёнович

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.07.1991

Дочь: Прилепкина Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Каптырев Сергей Семёнович

Верх-Пайва, Баевский муниципальный район, Алтайский край
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