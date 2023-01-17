Ибрагимов Сулейман Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Сулейман Ибрагимович

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Место рождения

Гунакари, Дахадаевский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

01.06.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Гунакари, Дахадаевский муниципальный район, Республика Дагестан
Бракосочетание
05.10.1980

Жена: Дятлова Светлана Александровна

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.05.1981

Дочь: Ефимова Оксана Сулеймановна

Мать ребёнка: Дятлова Светлана Александровна

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Герга, Каякентский муниципальный район, Республика Дагестан
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