Ибрагимов Сулейман Ибрагимович
Место рождения
Дата рождения01.06.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1980
Рождение ребёнка
26.05.1981
Дочь: Ефимова Оксана Сулеймановна
Мать ребёнка: Дятлова Светлана Александровна
Смерть
Неизвестно
Герга, Каякентский муниципальный район, Республика Дагестан