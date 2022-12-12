Воздвиженский Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1906
Дата смерти24.02.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.11.1931
Малый Сундырь, Виловатовражская волость, Козьмодемьянский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воздвиженская Анна Михайловна
Носелы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
24.02.1974
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл