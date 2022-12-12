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Воздвиженский Анатолий Васильевич

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Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

04.05.1906

Дата смерти

24.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
17.11.1931

Жена: Воздвиженская Анна Михайловна

Малый Сундырь, Виловатовражская волость, Козьмодемьянский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воздвиженская Анна Михайловна

Носелы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
24.02.1974
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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