(Воздвиженская) Маргарита Анатольевна 04.02.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Воздвиженская) Маргарита Анатольевна

Автор
ДК
Красильников Д.

женский, родилась 04.02.1933, Носелы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 01.09.2025, Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Мать
Воздвиженская (Юрусова) Анна Михайловна21.09.1906 г.р.
Отец
Воздвиженский Анатолий Васильевич04.05.1906 ст. г.р.
Супруги
Парандеев Александр Иванович15.07.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1933

Отец: Воздвиженский Анатолий Васильевич

Мать: Воздвиженская (Юрусова) Анна Михайловна

Носелы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Работа или профессия
С 08.09.1948 по 12.12.1948
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Ученица фильмомонтажного цеха Марийской конторы «Главкинопрокат».

Работа или профессия
С 13.12.1948 по 02.08.1949
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Фильмопроверщица IV разряда Козьмодемьянского фильмопроверочного пункта.

Работа или профессия
С 02.05.1949 по 29.02.1952
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Ученица в Козьмодемьянской фотографии

Работа или профессия
С 15.09.1949 по 04.04.1950
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Ученик киномеханика кинотеатра им. 15 лет ВЛКСМ.

Работа или профессия
С 01.03.1952 по 19.11.1952
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Фото-лаборант Козьмодемьянская туберкулёзная больница.

Работа или профессия
С 20.11.1952 по 14.10.1953
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Козьмодемьянская фотография управления кинофикации

Рождение ребёнка
11.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парандеев Александр Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Работа или профессия
С 19.10.1955 по 11.09.1957
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Почтальон

Работа или профессия
С 12.09.1957 по 29.06.1962
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Сортировщица Главпочтампа

Рождение ребёнка
26.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парандеев Александр Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Работа или профессия
С 26.06.1962 по 15.10.1988
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Рентген лаборант в зубном кабинете стоматологической поликлиники.

Бракосочетание
04.07.1968

Муж: Парандеев Александр Иванович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Награда
10.10.1978
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Ветеран труда

Работа или профессия
С 16.10.1988 по 24.04.1989
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Санитарка стоматологической поликлиники.

Работа или профессия
С 07.12.1989 по 30.04.1993
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Уборщица в Средней школе №4.

Смерть
01.09.2025
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Похороны
03.09.2025
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Захоронена на старом кладбище рядом с мужем.

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