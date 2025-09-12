(Воздвиженская) Маргарита Анатольевна
женский, родилась 04.02.1933, Носелы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 01.09.2025, Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
МатьВоздвиженская (Юрусова) Анна Михайловна21.09.1906 г.р.
ОтецВоздвиженский Анатолий Васильевич04.05.1906 ст. г.р.
Супруги
Парандеев Александр Иванович15.07.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1933
Носелы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 08.09.1948 по 12.12.1948
Работа или профессия
С 13.12.1948 по 02.08.1949
Работа или профессия
С 02.05.1949 по 29.02.1952
Работа или профессия
С 15.09.1949 по 04.04.1950
Работа или профессия
С 01.03.1952 по 19.11.1952
Работа или профессия
С 20.11.1952 по 14.10.1953
Рождение ребёнка
11.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парандеев Александр Иванович
Работа или профессия
С 19.10.1955 по 11.09.1957
Работа или профессия
С 12.09.1957 по 29.06.1962
Рождение ребёнка
26.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парандеев Александр Иванович
Работа или профессия
С 26.06.1962 по 15.10.1988
Бракосочетание
04.07.1968
Награда
10.10.1978
Работа или профессия
С 16.10.1988 по 24.04.1989
Работа или профессия
С 07.12.1989 по 30.04.1993
Смерть
01.09.2025
Похороны
03.09.2025