Воздвиженская (Юрусова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воздвиженская (Юрусова) Анна Михайловна

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Место рождения

Астакасы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

Дата рождения

21.09.1906

Дата смерти

18.07.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Астакасы, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика
Работа или профессия
С 14.02.1931 по 02.07.1938
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рабочая в колхозе.
Бракосочетание
17.11.1931

Муж: Воздвиженский Анатолий Васильевич

Малый Сундырь, Виловатовражская волость, Козьмодемьянский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воздвиженский Анатолий Васильевич

Носелы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 03.07.1938 по 17.04.1942
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рабочая плодоварочного завода.
Работа или профессия
С 02.12.1943 по 18.12.1944
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рабочая плодоварочного завода.
Работа или профессия
С 03.03.1945 по 10.01.1946
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рабочая Козьмодемьянской Промартели.
Смерть
18.07.1986
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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