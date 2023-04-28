Воздвиженская (Юрусова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.09.1906
Дата смерти18.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 14.02.1931 по 02.07.1938
Рабочая в колхозе.
Бракосочетание
17.11.1931
Малый Сундырь, Виловатовражская волость, Козьмодемьянский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воздвиженский Анатолий Васильевич
Носелы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 03.07.1938 по 17.04.1942
Рабочая плодоварочного завода.
Работа или профессия
С 02.12.1943 по 18.12.1944
Рабочая плодоварочного завода.
Работа или профессия
С 03.03.1945 по 10.01.1946
Рабочая Козьмодемьянской Промартели.
Смерть
18.07.1986