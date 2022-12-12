Лисица (Грачан) Дарья Ануфриевна
Место рожденияЯмполь
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Грачан Ануфрий
Мать: Мария
Ямполь
Рождение ребёнка
26.?.1926 ст.
Отец ребёнка: Лисица Иван Савельевич
Ямполь
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисица Иван Савельевич
Бракосочетание
31.05.1963
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисица Виктор
Отец ребёнка: Лисица Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно