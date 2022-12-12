Лисица (Грачан) Дарья Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица (Грачан) Дарья Ануфриевна

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Место рождения

Ямполь

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Грачан Ануфрий

Мать: Мария

Ямполь
Рождение ребёнка
26.?.1926 ст.

Сын: Лисица Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лисица Иван Савельевич

Ямполь
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисица Иван Савельевич

Бракосочетание
31.05.1963

Муж: Лисица Иван Савельевич

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисица Виктор

Отец ребёнка: Лисица Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
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