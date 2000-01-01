Лисица Михаил Иванович
Место рожденияЯмполь
Дата рождения26.?.1926 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1926 ст.
Отец: Лисица Иван Савельевич
Мать: Лисица Дарья Ануфриевна
Ямполь
Рождение ребёнка
1952
Сын: Лисица Виктор
Мать ребёнка: Лисица Софья
Снустик
Рождение ребёнка
06.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисица Софья
Рождение ребёнка
23.12.1958
Сын: Лисица Александр Михайлович
Мать ребёнка: Лисица Софья
Snystik
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Лисица Софья
Смерть
Неизвестно
Снустик
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Снустик