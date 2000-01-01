Лисица Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Михаил Иванович

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Место рождения

Ямполь

Дата рождения

26.?.1926 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1926 ст.

Отец: Лисица Иван Савельевич

Мать: Лисица Дарья Ануфриевна

Ямполь
Рождение ребёнка
1952

Сын: Лисица Виктор

Мать ребёнка: Лисица Софья

Снустик
Рождение ребёнка
06.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисица Софья

Рождение ребёнка
23.12.1958

Сын: Лисица Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лисица Софья

Snystik
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Лисица Софья

Смерть
Неизвестно
Снустик
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Снустик
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