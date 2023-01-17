Лисица (Хурсик) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисица (Хурсик) Софья

Лисица (Хурсик) Софья

avatar

Место рождения

Снустик

Дата рождения

08.08.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Снустик
Рождение ребёнка
1952

Сын: Лисица Виктор

Отец ребёнка: Лисица Михаил Иванович

Снустик
Рождение ребёнка
06.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисица Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1958

Сын: Лисица Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лисица Михаил Иванович

Snystik
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Лисица Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Снустик
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close