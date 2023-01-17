Лисица (Хурсик) Софья
Место рожденияСнустик
Дата рождения08.08.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Снустик
Рождение ребёнка
1952
Сын: Лисица Виктор
Отец ребёнка: Лисица Михаил Иванович
Снустик
Рождение ребёнка
06.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисица Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1958
Сын: Лисица Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лисица Михаил Иванович
Snystik
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Лисица Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Снустик