Лисица Иван Савельевич
Место рожденияПогорелое
Дата рождения08.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1900
Отец: Лисица Савелий
Мать: не указана
Погорелое
Рождение ребёнка
26.?.1926 ст.
Мать ребёнка: Лисица Дарья Ануфриевна
Ямполь
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисица Дарья Ануфриевна
Бракосочетание
31.05.1963
Жена: Лисица Дарья Ануфриевна
Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисица Виктор
Мать ребёнка: Лисица Дарья Ануфриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Лапичский с/с
Лесник
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
Неизвестно