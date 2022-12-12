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Лисица Иван Савельевич

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Место рождения

Погорелое

Дата рождения

08.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1900

Отец: Лисица Савелий

Мать: не указана

Погорелое
Рождение ребёнка
26.?.1926 ст.

Сын: Лисица Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лисица Дарья Ануфриевна

Ямполь
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисица Дарья Ануфриевна

Бракосочетание
31.05.1963

Жена: Лисица Дарья Ануфриевна

Лапичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисица Виктор

Мать ребёнка: Лисица Дарья Ануфриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Лапичский с/с
Лесник
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
Неизвестно
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