Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Осерёдок, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1902 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осерёдок, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ева

Отец ребёнка: Грачан Ануфрий

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лисица Дарья Ануфриевна

Отец ребёнка: Грачан Ануфрий

Ямполь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачан Ануфрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачан Ануфрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренок Арина

Отец ребёнка: Грачан Ануфрий

Смерть
Неизвестно
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