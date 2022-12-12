деревня Осерёдок, деревня Осерёдок, Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Осерёдок

Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Свислочская волость
163. Татарковичи, село бывшее владельческое, при реке Березине, дворов 37, жителей 410, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Свислочская волость
Татарковичи (б. казенн.), деревня114513141252820
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Осиповичский район, Ясенский сельсовет
д Осередок67

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Осиповичский район, Ясенский сельсовет
д. Осерёдок58
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