Лебедева (Голубева) Вера Павловна 21.01.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедева (Голубева) Вера Павловна

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Место рождения

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

21.01.1918

Дата смерти

10.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1918

Отец: Голубев Павел Васильевич

Мать: Ворошилова (Кораблева) Екатерина Дмитриевна

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Служащая
Бракосочетание
05.11.1936

Муж: Лебедев Николай Федорович

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1937

Сын: Лебедев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
10.08.1939

Дочь: (Лебедева) Сталина Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович

Брусово, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1947

Сын: Лебедев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович

Брусово, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1949

Сын: Лебедев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1957

Дочь: Орлова (Лебедева) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович

Малышево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.01.1983
Удомля, Удомельский, Тверская область

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