Лебедева (Голубева) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения21.01.1918
Дата смерти10.01.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1918
Работа или профессия
Неизвестно
Служащая
Бракосочетание
05.11.1936
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.08.1937
Сын: Лебедев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
10.08.1939
Дочь: (Лебедева) Сталина Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович
Рождение ребёнка
12.01.1947
Сын: Лебедев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович
Рождение ребёнка
04.03.1949
Сын: Лебедев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1957
Дочь: Орлова (Лебедева) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Федорович
Малышево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.01.1983
Удомля, Удомельский, Тверская область