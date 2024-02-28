Голубев Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1916
Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Лебедева Вера Павловна
Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.10.1920
Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Дмитриевна
Развод
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1922