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Голубев Павел

Место рождения

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Голубев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Дмитриевна

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Лебедева Вера Павловна

Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Дмитриевна

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.10.1920

Сын: Голубев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Дмитриевна

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Развод
1922

Жена: Ворошилова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошилова Екатерина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
1922
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
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