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Голубев Алексей Павлович

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Место рождения

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

12.02.1916

Дата смерти

31.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916

Отец: Голубев Павел

Мать: Ворошилова Екатерина Дмитриевна

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Образование
1928
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Образовательное учреждение: Школа Уровень образования: Общее
Военная служба
11.04.1937
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Катеринюк Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Голубева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1942

Сын: Голубев Рудольф Алексеевич

Мать ребёнка: Голубева Надежда Ивановна

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.07.1947

Дочь: Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Голубева Надежда Ивановна

Образование
1952
Винница, Вінницька область
Образовательное учреждение: Общеобразовательная вечерняя школа №6 Уровень образования: Общее
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Служащий
Место жительства
Неизвестно
Новоукраинское
Смерть
31.07.1992
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца
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