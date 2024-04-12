Голубев Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения12.02.1916
Дата смерти31.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1916
Отец: Голубев Павел
Образование
1928
Образовательное учреждение: Школа Уровень образования: Общее
Военная служба
11.04.1937
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Катеринюк Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Голубева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1942
Сын: Голубев Рудольф Алексеевич
Мать ребёнка: Голубева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1947
Дочь: Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Голубева Надежда Ивановна
Образование
1952
Винница, Вінницька область
Образовательное учреждение: Общеобразовательная вечерняя школа №6 Уровень образования: Общее
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий
Место жительства
Неизвестно
Новоукраинское
Смерть
31.07.1992
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца