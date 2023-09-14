Лебедев Валерий Николаевич
Место рожденияБрусово
Дата рождения12.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1947
Отец: Лебедев Николай Фёдорович
Мать: Лебедева Вера Павловна
Брусово
Бракосочетание
30.04.1971
Рождение ребёнка
19.11.1971
Сын: Лебедев Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Лебедева Валентина Алексеевна
Военная служба
С 08.05.1972 по 11.05.1973
Рождение ребёнка
05.06.1977
Дочь: Груздева Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Лебедева Валентина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно