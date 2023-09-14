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Лебедев Валерий Николаевич

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Место рождения

Брусово

Дата рождения

12.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1947

Отец: Лебедев Николай Фёдорович

Мать: Лебедева Вера Павловна

Брусово
Бракосочетание
30.04.1971

Жена: Лебедева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1971

Сын: Лебедев Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Лебедева Валентина Алексеевна

Удомля, Удомельский, Тверская область
Военная служба
С 08.05.1972 по 11.05.1973
Рождение ребёнка
05.06.1977

Дочь: Груздева Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Лебедева Валентина Алексеевна

Удомля, Удомельский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Удомля, Удомельский, Тверская область
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