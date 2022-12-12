Булатевич (Безродецкая) Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатевич (Безродецкая) Елена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Безродецкий Игнатий Выхрист

Мать: Безродецкая Фотиния Семеновна

Бракосочетание
12.08.1847

Муж: Булатевич Емельян Лукьянович

Кирданы, Київська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Булатевич Кирилл Емельянович

Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович

Рождение ребёнка
10.04.1855

Сын: Булатевич Нифант Емельянович

Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
02.12.1857

Дочь: Варвара Емельяновна

Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
10.03.1860

Дочь: Василиса Емельяновна

Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
06.05.1862

Дочь: Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
04.08.1864

Дочь: Евдокия Лукьяновна

Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Булатевич Мефодий Емельянович

Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатевич Илларион Емельянович

Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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