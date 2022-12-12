Булатевич (Безродецкая) Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
12.08.1847
Кирданы, Київська область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Булатевич Кирилл Емельянович
Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович
Рождение ребёнка
10.04.1855
Сын: Булатевич Нифант Емельянович
Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович
Рождение ребёнка
02.12.1857
Дочь: Варвара Емельяновна
Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович
Рождение ребёнка
10.03.1860
Дочь: Василиса Емельяновна
Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович
Рождение ребёнка
06.05.1862
Дочь: Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович
Рождение ребёнка
04.08.1864
Дочь: Евдокия Лукьяновна
Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Булатевич Мефодий Емельянович
Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатевич Илларион Емельянович
Отец ребёнка: Булатевич Емельян Лукьянович
Смерть
Неизвестно