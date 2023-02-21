Безродецкая Фотиния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безродецкая Фотиния Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Фекла Игнатьевна

Отец ребёнка: Безродецкий Игнатий Выхрист

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Булатевич Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Безродецкий Игнатий Выхрист

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Феодосия Игнатьевна

Отец ребёнка: Безродецкий Игнатий Выхрист

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безродецкий Игнатий Выхрист

Смерть
Неизвестно
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