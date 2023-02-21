Безродецкая Фотиния Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Фекла Игнатьевна
Отец ребёнка: Безродецкий Игнатий Выхрист
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Булатевич Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Безродецкий Игнатий Выхрист
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Феодосия Игнатьевна
Отец ребёнка: Безродецкий Игнатий Выхрист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно