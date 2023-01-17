Булатевич Емельян Лукьянович
Место рожденияс. Салихи Васильковского уезда Киевской губернии
Дата рождения1821
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Булатевич Лукьян Михайлович
Мать: не указана
с. Салихи Васильковского уезда Киевской губернии
Бракосочетание
12.08.1847
Кирданы, Київська область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Булатевич Кирилл Емельянович
Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.04.1855
Сын: Булатевич Нифант Емельянович
Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.12.1857
Дочь: Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.03.1860
Дочь: Василиса Емельяновна
Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.05.1862
Дочь: Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.08.1864
Дочь: Евдокия Лукьяновна
Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Булатевич Мефодий Емельянович
Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатевич Илларион Емельянович
Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна
Смерть
1897