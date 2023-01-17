Булатевич Емельян Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатевич Емельян Лукьянович

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Место рождения

с. Салихи Васильковского уезда Киевской губернии

Дата рождения

1821

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Булатевич Лукьян Михайлович

Мать: не указана

с. Салихи Васильковского уезда Киевской губернии
Бракосочетание
12.08.1847

Жена: Булатевич Елена Игнатьевна

Кирданы, Київська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Булатевич Кирилл Емельянович

Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.04.1855

Сын: Булатевич Нифант Емельянович

Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
02.12.1857

Дочь: Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
10.03.1860

Дочь: Василиса Емельяновна

Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
06.05.1862

Дочь: Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
04.08.1864

Дочь: Евдокия Лукьяновна

Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Булатевич Мефодий Емельянович

Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатевич Илларион Емельянович

Мать ребёнка: Булатевич Елена Игнатьевна

Смерть
1897
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